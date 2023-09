Heute pünktlich um 9.45 Uhr soll am Straflandesgericht Wien der Prozess gegen den ehemaligen Burgschauspieler Florian Teichtmeister (43) wegen des Besitzes und der Herstellung von (rund 76.000) Darstellungen von Kindesmissbrauch beginnen. Der Prozess hätte bereits am 8. Februar starten sollen, wurde aber kurzfristig abberaumt, weil der Angeklagte erkrankt war. In der Zwischenzeit wurden zwei Sachverständige beauftragt, mit dem Ergebnis, dass dem Angeklagten nunmehr nicht nur der Besitz, sondern auch die Herstellung (Anfertigung von Collagen und Videos) vorgeworfen wird.

Schöffensenat zuständig

Die Strafdrohung erhöht sich dadurch von zwei auf drei Jahre Haft. Außerdem droht dem Angeklagten, der sich im Vorfeld geständig gezeigt hat, wegen einer schwerwiegenden und lang andauernden psychischen Störung die Einweisung in ein forensisch-therapeutisches Zentrum. Wegen der höheren Strafdrohung wanderte die Zuständigkeit von einem Einzelrichter zu einem Schöffensenat. Berufsrichter Stefan Apostol und zwei Laienrichter werden also heute über die Schuldfrage, eine etwaige Strafe und den Antrag auf Einweisung entscheiden.

Großes Interesse

Am Straflandesgericht Wien wird mit einem großen Andrang der Öffentlichkeit - sowohl vonseiten der Presse, als auch von Zuschauern - erwartet. Die Verhandlung wurde daher in den größten Saal des Hauses, den Großen Schwurgerichtssaal verlegt. Es ist allerdings möglich, dass zumindest zeitweise die Öffentlichkeit ausgeschlossen wird. Teichtmeister wird von den Anwälten Philipp Wolm und Rudolf Mayer vertreten. Letzterer hat auch schon Josef F. und die "Eislady" verteidigt. Als Ziel nannte er, dass sein Mandant weder einen Promi-Bonus, noch einen Promi-Malus bekommen solle. Außerdem solle er nicht eingewiesen werden, Teichtmeister hat sich ja bereits kurz nach Bekanntwerden der Vorwürfe im vergangenen Herbst freiwillig in Behandlung begeben. Das Urteil soll gegen 13 Uhr fallen.

"Gesundes Volksempfinden"

Bereits am Wochenende fand im Geburtsort des Schauspielers eine Demonstration gegen den Schauspieler statt, bei dem auch ein Galgen mitgeführt wurde. Für heute ist im Umfeld des Landesgerichtes eine Demo mit rund 250 Teilnehmern geplant, die den Einsatz mehrerer Hundert Beamter und erhöhte Sicherheitsvorkehrungen am Landesgericht erfordert. "Es geht schon in Richtung gesundes Volksempfinden und Volksgerichtshof", kommentierte der Strafverteidiger Rudolf Mayer diese jüngsten Auswüchse. Im Vorjahr gab es laut Justizministerium österreichweit 403 Verurteilungen wegen gleichartiger Delikte. Die würden laut Mayer üblicherweise binnen 30 Minuten und ohne öffentliches Interesse erledigt. "Wenn das kein Schauspieler ist, interessiert das keinen Menschen."