Dass Polizistinnen und Polizisten, die seit Jahren verbeamtet sind, hinschmeißen, erlebt Gewerkschafter Walter Strallhofer (FSG Wien) in letzter Zeit immer öfter. Früher sei das nicht so gewesen, jetzt herrsche Personalnotstand, vor allem in Wien. "Die Stimmung unter den Beamten ist dementsprechend schlecht, deswegen hören auch einige auf", sagt Strallhofer und spricht von "unzähligen Überstunden" und "Unvereinbarkeit von Beruf und Privatleben".

Zugleich hat Innenminister Gerhard Karner am Freitag die "größte Reform bei der Polizei seit über 20 Jahren" angekündigt. Er wolle der Internetkriminalität den Kampf ansagen, die Polizeiarbeit in den Regionen stärken und dafür 700 neue Arbeitsplätze in den nächsten fünf Jahren schaffen, verkündete er am Freitag. Doch woher die ganzen Polizistinnen und Polizisten kommen sollen, ist den Gewerkschaftern nicht klar.

Die Zahlen zeigen: Immer mehr Polizistinnen und Polizisten hören auf - aufgrund von Pensionen, aber auch freiwillig, mit einvernehmlichen Kündigungen. Im Vorjahr haben 1450 Beamte die Polizei verlassen. Die Zahl ist seit 2018 um mehr als die Hälfte gestiegen. Das geht aus der Antwort einer parlamentarischen Anfrage der FPÖ hervor. Während sich das Personalproblem in der Steiermark und in Wien in Grenzen hält, kämpfen andere Bundesländer. In Wien haben sich 2022 sogar die freiwilligen Austritte (139) an die Zahl der Pensionierungen (180) angenähert. Zwar konnten im Vorjahr 1400 Ausbildungsplätze belegt werden, insgesamt nahm die Zahl der Polizistinnen und Polizisten jedoch um rund 300 ab - obwohl es laut Plan der Regierung jedes Jahr 1000 mehr Beamte werden sollen.

Internetkriminalität als größtes Problem

Die Kriminaldienstreform hat laut Karner das Ziel, die Exekutive "moderner, zeitgemäßer und schlagkräftiger" zu machen. 38 sogenannte Kriminaldienstassistenzstellen (KAD) in den Regionen sollen künftig "notwendige Expertise bringen", in den Bereichen Internetkriminalität, Tatortarbeit und Prävention. Gerade in der Internetkriminalität (auch Cyberkriminalität) steigen zum Beispiel die Betrugsfälle rapide, täglich gibt es etwa hundert. Auch sollen alle Beamten zu dem Thema "durchgeschult" werden. Wo genau die Kriminaldienstassistenzstellen in den Bundesländern hinkommen sollen, wird noch festgelegt, heißt es aus dem Innenministerium. Die Landespolizeidirektoren bestimmen das.

Gewerkschafter befürchten aber, dass aufgrund der neuen Kriminaldienstassistenzstellen Personal von kleineren Dienststellen abgezogen werde. Strallhofer sagt, es sei generell "unmöglich und unrealistisch", die Stellen zu besetzen. Neben den 700 neuen Arbeitsplätzen (davon 600 in den Bundesländern) sollen rund 2000 Jobs von Polizeibediensteten aufgewertet werden.

Ministerium: "Anreize greifen"

Karner sieht kein Problem mit dem Personal. Natürlich spüre man den Arbeitskräftemangel, gleichzeitig gebe es viele Bewerberinnen und Bewerber. Auch die Rekrutierungsmaßnahmen vom Ministerium (zum Beispiel mehr Gehalt für die Polizeischüler, Klimaticket während der Ausbildung und Aufhebung des Tattoo-Verbots), hätten schon Wirkung gezeigt. Die Bewerbungen hätten sich dieses Jahr verdreifacht.

Die Gewerkschaft sieht Handlungsbedarf. Es brauche mehr Anreize für künftige Polizistinnen und Polizisten. Zum einen müssten die Vordienstzeiten immer angerechnet werden und: "Man muss den Jungen mehr Planbarkeit bei den Diensten bieten. Die Zeiten, in denen man viele Überstunden macht und sich mit mehr Geld zufriedengibt, sind vorbei."