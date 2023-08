Achtung, Finanzpolizei! Eine SMS dürfte am Wochenende mehrere Security-Mitarbeiter am Frequency-Festival in St. Pölten gewarnt haben. Daraufhin ergriffen mehrere Beschäftigte im hinteren Bereich des Geländes die Flucht, so schildert man es beim Finanzministerium. Dennoch hat die Behörde 66 Anzeigen nach dem Sozialversicherungsgesetz erstattet. Das Problem mit der Schwarzarbeit im Security-Bereich wird ein immer größeres, sagt Wilfried Lehner, Chef der Finanzpolizei.