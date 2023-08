Besonders eilig hatte es das Baby eines Wiener Paares am Dienstagabend. Die Wehen hatten bei der Frau eingesetzt, gemeinsam machten sich die werdende Mutter (32) und der Vater auf den Weg ins Krankenhaus. Bis in eine Wiener Privatklinik, in der die Geburt hätte stattfinden sollen, schafften sie es allerdings nicht mehr.

Gegen 21.40 Uhr musste der Mann mitten auf der A23, der Wiener Südosttangente, kurz vor der Abfahrt St. Marx den Notruf wählen: "Meine Frau bekommt auf der Tangente unser Kind, der Kopf schaut schon raus!" Während sich die Einsatzkräfte auf den Weg machten, befolgte er übers Telefon die Anweisungen der Fachleute und half seinem zweiten Kind auf der Autobahn zur Welt.

Als die Rettung mit Hebamme eintraf, war Sohn Niklas bereits zur Welt gekommen und wohlauf, der frischgebackene, zweifache Papa hatte die Nabelschnur mit einem Schnürsenkel abgebunden. Die Rettung brachte Mutter und Kind daraufhin nur noch ins Spital.