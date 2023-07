Einen schockierenden Fund machte die oberösterreichische Polizei vor Kurzem im Rahmen einer Verkehrskontrolle. Am Steuer saß der Linzer Corona-Maßnahmengegner Florian O., er hatte seine tote Ehefrau im Kofferraum. Sie war an einer unbehandelten Krebserkrankung verstorben. Der Oberösterreicher sitzt derzeit in U-Haft, aufgrund der Vergehen gegen das Verbotsgesetz, zudem wird gegen ihn wegen Störung der Totenruhe und unterlassener Hilfeleistung ermittelt, berichtet der Standard.

Jetzt laden Maßnahmengegner zu "Solidaritätskundgebungen" für den Mann, der einst ein erfolgreicher Biokoch war. Der 39-Jährige hatte seinen naturnahen Garten mit Beginn der Pandemie hinter sich gelassen und wurde zum Hauptorganisator der Coronademos in Linz. Der Mann wurde zunehmend radikaler und verglich die Maßnahmen öffentlich in seinen Reden unter anderem mit dem Holocaust. Schon im August 2022 hätte er sich laut "Standard" wegen des Verstoßes gegen das Verbotsgesetz vor Gericht einfinden sollen, doch erschien nicht und tauchte unter.

"Initiative für Florian"

Unterstützer des Mannes riefen nun auf der Internetplattform "DemoLinzFreiheit.com" die "Initiative für Florian" ins Leben. Wie der "Standard" berichtet, wird unter anderem für monetäre Unterstützung gebeten, "damit Florian zu seinen Kindern zurückkehren kann, sie brauchen ihn jetzt unbedingt". Zudem sollen postalische Bitten an das Landesgericht Linz geschickt werden, den Fall "verhältnismäßig und menschlich" zu behandeln.

Am Montag soll zudem eine Solidaritätskundgebung vor dem Alten Rathaus in Linz stattfinden, von dort wolle der Tross dann durch die Innenstadt und vorbei am Landesgericht bis zur Justizanstalt ziehen. Der Plan sei dem 39-Jährigen dort "positive Gedanken übers Mikrofon" mitzuteilen. Laut "Standard" ist die Linzer Gastronomin Alexandra Pervulesko federführend bei der Spendensammlung. Während des Lockdowns hatte sie ein Lokal in der Altstadt eröffnet und musste daraufhin eine mehrwöchige Ersatzfreiheitsstrafe verbüßen.