Ein tödlicher Arbeitsunfall hat sich am Sonntagvormittag in Rainbach im Innkreis (Bezirk Schärding) ereignet, bei dem ein 56-Jähriger in eine hydraulische Heizplattenpresse geriet. Der Mann beugte sich für Wartungsarbeiten mit dem Oberkörper zwischen Maschinenrahmen und unterer Pressplatte. Aus vorerst ungeklärten Umständen setzte sich die Presse in Bewegung und klemmte ihn ein.

Der Bruder kam zufällig in die Werkstatt des landwirtschaftlichen Anwesens und befreite den Verunglückten, wie die Polizei in einer Presseaussendung berichtete. Reanimationsmaßnahmen durch die Feuerwehr blieben ohne Erfolg. Der Notarzt konnte nur noch den Tod feststellen.