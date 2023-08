Eine bisher unbekannte ölhaltige Flüssigkeit hat am Samstag zu einem großen Fischsterben in einer Zuchtanlage in Seekirchen in Salzburg geführt. In drei Becken verendete die gesamte Forellen-Population. Es entstand ein Sachschaden in der Höhe von rund 25.000 Euro. Wasserproben zur Klärung der Verunreinigung wurden entnommen, berichtet die Polizei.

Die ölige Flüssigkeit war in den sogenannten Mühlbach eingeleitet worden und dadurch in die Fischbecken gelangt. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.