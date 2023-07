Nach der Tötung zweier Kinder in Absdorf im Bezirk Tulln waren am Dienstag weitere Ermittlungsschritte offen. Laut Leopold Bien, Sprecher der Staatsanwaltschaft St. Pölten, ist die Einlieferung der 36-jährigen Mutter in die Justizanstalt verfügt worden. Einen Antrag auf Verhängung der Untersuchungshaft gebe es noch nicht, hieß es auf APA-Anfrage. Eingeholt werden dürfte ein psychiatrisches Gutachten. Die Beschuldigte hatte die Tötung der Mädchen noch am Montag gestanden.

Zu den von der Staatsanwaltschaft angeordneten Obduktionen lagen nach Angaben von Bien noch keine Resultate vor. Getötet wurden die Kinder im Alter von sieben Monaten und sieben Jahren ersten Ermittlungsergebnissen zufolge durch Untertauchen im Wasser.

Psychische Ausnahmesituation als Ursache

Keine weiteren Ausführungen gab es vom Sprecher der Anklagebehörde auch zum möglichen Motiv der 36-Jährigen. Laut Polizeiangaben wird als Auslöser für die Tat eine psychische Ausnahmesituation der Niederösterreicherin vermutet. Die Bestellung eines psychiatrischen Sachverständigen gilt als wahrscheinlich. Ein entsprechendes Gutachten "wird, denke ich, im Rahmen der Ermittlungen einzuholen sein", blickte Bien voraus.

Im Raum steht der Verdacht des Mordes. Die Beschuldigte soll nach der Tat am Montag in Suizidabsicht mit dem Auto gegen einen Baum gefahren sein, wobei sie verletzt wurde. Die österreichische Staatsbürgerin wurde deshalb ins Spital gebracht, aber auch festgenommen.