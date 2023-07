Als Organisator etlicher Demos und "Gartenpartys" in Urfahr hatte ein Linzer Corona-Aktivist in den vergangenen zwei Jahren häufig Schlagzeilen gemacht. Nun ist der 39-Jährige erneut ins Visier der Ermittler geraten – nicht im Zusammenhang mit Corona-Impfpflicht und Verstößen gegen das Verbotsgesetz, sondern wegen eines Leichenfundes in seinem Auto, das berichten die Oberösterreichischen Nachrichten.

Am Abend des 23. Juli ist der Mann an der Kremstalstraße (B139) in Ansfelden beim Lokal Monsoon zu einer routinemäßigen Verkehrskontrolle angehalten worden. Auch seine drei Kinder im Alter von 15, elf und fünf Jahren saßen im Auto. "Ich weiß, nach mir wird gefahndet. Ich habe keinen Führerschein und eine Leiche im Kofferraum", sagte der Lenker, als er beim Parkplatz an der aus dem Wagen stieg.

Leiche im Kofferraum

Als die Polizisten das Fahrzeug überprüften, machten sie die entsetzliche Entdeckung. Im Kofferraum des Autos befand sich tatsächlich eine Frauenleiche, eingewickelt in Leintücher. Es dürfte sich um die verstorbene Frau des Lenkers handeln. Ersten Erkenntnissen zufolge war sie nicht getötet worden, sondern eines natürlichen Todes gestorben.