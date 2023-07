Ein 24-jähriger Motorradlenker ist bei Lasermessungen auf der B 25 in Lunz am See (Bezirk Scheibbs) mit 211 statt der erlaubten 100 km/h erwischt worden. Der Mann aus dem Bezirk Melk wurde angehalten und wird der zuständigen Bezirksverwaltungsbehörde angezeigt, teilte die niederösterreichische Polizei am Montag in einer Aussendung mit. Ein Führerscheinentzugsverfahren werde nach dem Vorfall von Freitagnachmittag eingeleitet.