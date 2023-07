Nicht per pedes, sondern auf ungewohnte Art und Weise haben sich am vergangenen Samstag offenbar zwei Unbekannte in Richtung der "Hochplatte" im Karwendelgebirge im Tiroler Achenkirch (Bezirk Schwaz) aufgemacht, nämlich mit ihren Motorrädern. Im Internet zirkulierte jedenfalls ein von Wanderern aufgenommenes Video sowie Bilder, die zeigten, wie die beiden durch das steile Gelände kurvten. Laut Medienberichten handelte es sich dabei um ein Schutzgebiet.

Die beiden Unbekannten befanden sich offenbar knapp unterhalb des Gipfels, war auf den Aufnahmen doch das Gipfelkreuz zu sehen. Von den Verantwortlichen des Naturparks Karwendel wurde die Aktion jedenfalls aufs Schärfste kritisiert. Sie wollten die noch unbekannten Mopedlenker bei der Bezirkshauptmannschaft anzeigen, wie es gegenüber der Online-Ausgabe der "Tiroler Tageszeitung" am Montag hieß.