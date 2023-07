Wie die Wiener Polizei via Twitter meldet, kam es am Montagmorgen zu mehreren Kundgebungen durch Klima-Aktivisten: Blockiert wurden der Verteilerkreis in Favoriten, auch auf der Schüttelstraße in der Leopoldstadt und vor dem Schloss Schönbrunn klebten sich Aktivisten der "Letzten Generation" auf die Fahrbahn. Sogar am Altmannsdorfer Ast - hierhin mündet die Autobahn-Abfahrt - kam es zu einer Klebeblockade.

Von der Polizei Wien hieß es dazu: "Wir sind ja mittlerweile geübt darin, diese Blockaden rasch aufzulösen." Von der Alarmierung bis Auflösung dauert es im Durchschnitt dreißig bis 45 Minuten, erklärt ein Polizeisprecher. Temporär komme es natürlich trotzdem zu einer Staubildung - besonders im Frühverkehr an einem Montag.