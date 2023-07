500 Quadratmeter Wald brannten: Flammen eingedämmt, Glutnester noch da

Ein Bahndamm fing am Nachmittag im Bezirk Gmünd in Niederösterreich Feuer, das auf den anliegenden Wald übergriff. Feuerwehren sind am Abend noch voll im Einsatz. Derzeit scheint das Gröbste unter Kontrolle.