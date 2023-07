Ein 32-Jähriger hat am Donnerstagabend vor einem Lokal im Tiroler Ried im Oberinntal (Bezirk Landeck) zwei Gäste mit einer Waffe bedroht. Der Mann befand sich vor der Gaststätte und fuchtelte mit einer laut Polizei täuschend echt aussehenden Schreckschusswaffe herum. Diese richtete er aus etwa 20 Meter Entfernung direkt auf die Gäste. Letztere flüchteten verängstigt und informierten den Lokalbesitzer. Der 32-Jährige wurde festgenommen.

Die Beamten stellten bei dem Österreicher nicht nur die Schreckschusswaffe sicher, sondern auch eine geringe Menge an Cannabis, berichtete die Polizei. Gegenüber der Exekutive gestand der Mann, einen Joint geraucht zu haben. Zudem war er mittelstark alkoholisiert. Wie sich herausstellte, bestand zudem ein aufrechtes Waffenverbot. Der 32-Jährige wurde einvernommen und anschließend noch in der Nacht in die Justizanstalt Innsbruck eingeliefert. Verletzt wurde bei dem Einsatz niemand.