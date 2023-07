Zwei Schwerverletzte haben am Mittwoch Unfälle mit einem Speedglider und einem Gleitschirm in Tirol gefordert. In Innsbruck flog ein 34-Jähriger mit einem Speedglider vom Hafelekar, als er aus unbekannter Ursache ins Trudeln geriet und in eine steile Schotterrinne abstürzte. In Neustift im Stubaital startete ein 49-jähriger Gleitschirmpilot aus Belgien bei der Elferhütte. Beim "Thermikkreisen" verlor er dann dieKontrolle, streifte eine Baumkrone und stürzte in den Wald ab.

Der Belgier wurde mit dem Rettungshubschrauber in die Innsbrucker Klinik geflogen, berichtete die Polizei. Der 34-jährige Österreicher wurde indes mit einem Tau geborgen und schließlich ebenfalls in die Klinik eingeliefert.