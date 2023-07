Es trotzt Eis, Wind und Schnee; da wird wohl auch dieser Sturm der Entrüstung schadlos am Gipfelkreuz vorüberziehen, selbst wenn er noch so heftig tobt: Die Tiroler ÖVP spricht sich klar gegen ein „Verbot für das Aufstellen von neuen Gipfelkreuzen“ aus. Den Grund für das Donnergrollen in den Tiroler Bergen lieferte der Präsident des Alpenvereins, Andreas Ermacora. Vom ORF auf eine ähnliche Diskussion in Italien angesprochen, hatte er gesagt, dass der Alpenverein in Österreich keine neuen Gipfelkreuze mehr aufstelle.