In einem Schwimmbad in Schwaz in Tirol hat am Mittwoch ein Mann offenbar zwei Mädchen in eine Toilette gezerrt und begrapscht, berichtete die Polizei. Der 36-Jährige soll demnach die beiden Kinder im Alter von vier und fünf Jahren in die Herrentoilette gezogen und die Kabine versperrt haben. Dann berührte er die beiden unsittlich. Die Mutter und mehrere Badegäste wurden auf die Situation aufmerksam. Ein Angestellter hielt den Verdächtigen fest, bis die Beamten eintrafen.

Die Polizei nahm den Österreicher fest. Er zeigte sich demnach in einer ersten Vernehmung geständig. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Innsbruck wurde er in die Justizanstalt eingeliefert.