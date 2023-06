Ein 50-jähriger Österreicher ist am Donnerstag offenbar in seiner Innsbrucker Wohnung von einem 48-jährigen Italiener mit einer Waffe bedroht worden. Beamte der Schnellen Interventionsgruppe rückten aus. Der Italiener wurde vorläufig festgenommen, wie die Polizei in einer Aussendung berichtet. Die Staatsanwaltschaft ordnete die Durchsuchung der Wohnung des Tatverdächtigen an. Dabei wurden mehrere Schusswaffen sichergestellt.

Der Mann wurde auf freiem Fuß angezeigt, außerdem verhängte man ein vorläufiges Waffenverbot. Die Hintergründe der Tat waren vorerst noch unklar, wie die APA berichtet.