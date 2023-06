Wieso haben Sie 2018 nach 23 Jahren als Vertriebschef bei RedBull ihren Job gewechselt und die "St. Gilgen International School" gerettet?

Es ist nicht anders gegangen. Wir und andere Eltern hatten uns einfach in die Schule verliebt. Zwei Jahre lang habe ich sie neben meinem RedBull-Job betreut. Dann musste ich mich entscheiden. Ich habe nie damit gerechnet, jemals Redbull zu verlassen, ich habe das Unternehmen von einer kleinen Firma als einer der ersten Manager zu einem globalen Konzern begleitet. Aber beim Thema Bildung hatte ich so viele Schmetterlinge im Bauch. Es ist sinnhaft für mich, die Schule ehrenamtlich zu managen und an Universitäten zu unterrichten.

Was sind die Kernaussagen, die Sie in Ihrem Buch vermitteln wollen?

Ich bin kein Bildungsexperte, ich bin Manager. Meine Expertise kommt aus dem Bereich Leadership. Der rote Faden des Buches ist das Thema „Stärken zu stärken“. Diesen Gedanken habe ich in der Welt des Sports zuerst kennengelernt und dann sehr lange in der Welt der Wirtschaft. Wenn wir alle das tun, worin wir gut sind und uns darin weiterentwickeln können, profitieren wir alle davon. Laut meinen Recherchen haben nur ganz wenige das Glück, einen Mentor oder eine Mentorin zu haben, die helfen, die eigenen Stärken zu entwickeln. Und die Rolle der Schulleitung ist eine der wichtigsten Aufgaben, aber leider will es keiner werden.

Was müsste sich hier ändern?

Man kann innerhalb des Systems viel machen. Die Mehrzahl der Direktoren meinte zu mir, sie versinken in der Bürokratie. Aber es gibt auch motivierte Schulleiter, die der Schule einen neuen, individuellen Leitsatz geben – ein „Warum?“ Was ist das Spezielle, was diese Schule diesen Kindern bieten kann? So etwas kann man starten, egal ob es eine Brennpunktschule in Wien oder eine teure Privatschule in Salzburg ist.

Sie haben gerade Brennpunktschulen angesprochen. In diesen fehlt oft die nötige Zeit, Stärken zu stärken.

Ich bin überzeugt, dass es an jedem Ort machbar ist – überall sitzen Kinder, die Stärken und Talente haben. Und an jedem Ort gibt es auch bewundernswerte Pädagoginnen, die das bei den Kindern entdecken.

Ein Thema im Buch: Chancengleichheit. Wie ist diese durchführbar?

Wichtig ist: Auf keinen Fall Kinder absondern, wenn sie Deutsch noch nicht beherrschen. Und ich bin zu einem glühenden Befürworter von Ganztagsschulen geworden. Nur wenn Kinder mit Migrationshintergrund oder aus Bildungsferneren Schichten am Nachmittag auch Aktivitäten machen können, wo sie Leidenschaften für sich entdecken, lernen sie Durchhaltevermögen und dass sie gut in etwas sind. Integration und Chancengleichheit wird nur durch Ganztagsschulen funktionieren.

All das kostet Geld. Braucht es mehr Investitionen in das Schulsystem?

Ja, es braucht Milliarden. Es ist eine Frage des sinnvollen Einsatzes des Budgets. In Österreich werden für AHS-Schüler im Schnitt etwa 10.000 Euro im öffentlichen Schulwesen ausgegeben, das ist im europäischen Spitzenfeld.

Hat Österreich dann etwas verschlafen?

Deuschland und Schweiz haben dasselbe Problem. Es ist nicht möglich, eine zukunftstaugliche Schulreform politisch durchzusetzen, die Widerstände im System sind unheimlich stark. Selbst ein Bildungsminister kann nicht alles umsetzen, was er gerne würde. Ich habe meinen Glauben an eine Reform von oben verloren. Ich glaube, man muss Inseln - also Leuchttürme – von unten schaffen, wo sich Eltern und Lehrer zusammenschließen. Ich hoffe, durch Eigeninitiativen entstehen immer mehr solche Orte, von denen Kinder profitieren.

Glauben Sie, dass man bei jedem Kind, wenn die Voraussetzungen passen, Neugier wecken kann und es Lust hat auf Lernen?

Natürlich gibt es Kinder, wo man fast verzweifelt. Aber ein erfahrener Schuldirektor aus Norwegen meinte zu mir: Wenn man in einem Kind keine Stärke sehen kann, muss man viel tiefer danach suchen.