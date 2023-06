In der Stadt Salzburg ist am Mittwochabend ein 52-Jähriger tot in seiner Wohnung aufgefunden worden. Die Polizei konnte bisher ein Fremdverschulden nicht ausschließen. Die Todesursache war vorerst unklar. Die Staatsanwaltschaft ordnete deshalb die Obduktion des Mannes an. Nähere Informationen würden derzeit nicht vorliegen, erklärte am Donnerstagvormittag eine Polizeisprecherin auf APA-Anfrage.

Es gebe derzeit keine näheren Erkenntnisse oder Hinweise zu möglichen Tatbeteiligten, hieß es. Die Wohnung des österreichischen Staatsbürgers befindet sich im Salzburger Stadtteil Schallmoos. Das Landeskriminalamt hat die Ermittlungen aufgenommen.

Die polizeiliche Kommission gehe davon aus, dass es sich aufgrund äußerer Einwirkungen nicht um einen natürlichen Todesfall handelt, sagte die Polizeisprecherin. Der Polizei sei am Mittwoch gemeldet worden, dass der Mann an diesem Tag nicht gesehen worden sei, und dass dies nicht seinem üblichen Tagesablauf entspreche. Deshalb haben Polizisten die Wohnung des 52-Jährigen geöffnet, um Nachschau zu halten. Nun müsse man das Ergebnis der gerichtsmedizinischen Obduktion abwarten, um zu wissen, wie die Verletzungen des Mannes entstanden sind.