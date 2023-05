Unbekannte sind am Montag in den frühen Morgenstunden mit einem Pkw in die Shopping City Süd (SCS) in Vösendorf (Bezirk Mödling) gefahren. Laut "Heute" nutzten sie den Wagen als Rammbock.

Die Verdächtigen dürften einen Einbruch in ein Juweliergeschäft in dem Einkaufszentrum verübt und das Fahrzeug in Brand gesetzt haben, bestätigte Polizeisprecher Raimund Schwaigerlehner. Eine Alarmfahndung verlief negativ. Auch Cobra und die Schnelle Interventionsgruppe (SIG) standen im Einsatz.

Gegen 3.45 Uhr wurde Alarm ausgelöst, berichtete Schwaigerlehner. Nach dem Einbruch durchsuchten Cobra und SIG das Gebäude, die Täter konnten aber flüchten. Das Landeskriminalamt hat Ermittlungen aufgenommen. Der Bereich um den Tatort wurde abgesperrt.

Während des Einsatzes blieb das Areal rund um das Einkaufszentrum gesperrt. "Die SCS wird regulär öffnen", sagte ein Sprecher des Shoppingcenters zur APA. Der Eingang 5 bleibe gesperrt.