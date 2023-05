In Aderklaa, Niederösterreich, soll ein 41-Jähriger auf seine 31-jährige Ex-Partnerin eingestochen haben. Er wurde festgenommen. Die Frau wurde schwer verletzt. Das elfjährige Kind war zur Tat in der Wohnung.

Im Gemeindegebiet von Aderklaa, Niederösterreich, kam es am Mittwoch, gegen 6 Uhr, zu einem versuchten Mord. Beim Eintreffen der Polizei wurde eine 31-jährige Frau mit Stichverletzungen vorgefunden. Ihr 41-jähriger Ex-Lebensgefährte aus dem Bezirk Gänserndorf wird beschuldigt, auf seine Ex-Partnerin eingestochen zu haben.

Der Verdächtige dürfte in einem Auto geflüchtet sein, er wurde in der wenige Kilometer entfernten Gemeinde Raasdorf bei Wien festgenommen. Das gemeinsame elfjährige Kind der Frau und des Verdächtigen befand sich laut "Krone" zum Tatzeitpunkt ebenfalls in der Wohnung.

Frau außer Lebensgefahr

Das 31-jährige Opfer erlitt schwere Verletzungen und wurde mit dem Rettungsdienst in ein nahe gelegenes Krankenhaus verbracht. Die Frau befindet sich derzeit außer Lebensgefahr.

Die weiteren Ermittlungen und Einvernahmen werden durch die Kriminalisten des Landeskriminalamtes Niederösterreich geführt.

Zweite Messerattacke in Niederösterreich

In Niederösterreich ist am Mittwoch eine weitere Bluttat bekannt geworden. In Herzogenburg, Bezirk St. Pölten, soll ein 35-Jähriger am Dienstagnachmittag seinem 63 Jahre alten Schwiegervater einen Messerstich verpasst haben. Der Beschuldigte wurde festgenommen, das Opfer ist nach einer Operation außer Lebensgefahr. Die Ehefrau sowie die Tochter des Mannes leisteten Erste Hilfe. Der Grund dürfte ein Streit gewesen sein.