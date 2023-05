Auf einem Autobahnparkplatz in Zirl im Bezirk Innsbruck-Land ist Sonntagfrüh ein Mann - es handelt sich um einen 35-jährigen Polen - tot in einem Klein-Lkw entdeckt worden. Er hatte mehrere Stichverletzungen am Oberkörper. In einem weiteren Fahrzeug daneben wurde ein 36-jähriger Mann, ebenfalls ein Pole, mit blutverschmierter Kleidung entdeckt. Der zweite Mann wurde festgenommen.

Die beiden Männer dürften sich laut Polizei am Samstagabend am Parkplatz getroffen und bis in die Nacht hinein Alkohol getrunken haben. Warum es zu den Stichverletzungen kam und wieso, wird noch untersucht. Der Leichnam soll am Montag obduziert werden.

Der tatverdächtige Festgenommene wird derzeit von der Polizei in Tirol vernommen.

Die Spurensicherung ist inzwischen abgeschlossen. Die Polizei war Sonntag gegen 6.30 Uhr alarmiert worden. Auf dem Parkplatz der Inntalautobahn (A12) Zirl-Inzing befinde sich ein Klein-Lkw mit polnischem Kennzeichen, dessen Fahrzeugtüre offen stehe. Daran sowie am Boden befinde sich Blut.

Der Parkplatz war mehrere Stunden gesperrt.