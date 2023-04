Der Diskonter Hofer hat am Dienstag das Produkt "Gourmet Sardellenspezialität - Sorte Provenciale" des Lieferanten VOG AG wegen möglicher Verunreinigung mit Glassplittern zurückgerufen. Der Verkauf wurde sofort gestoppt, teilte Hofer in einer Presseaussendung mit. Betroffen sind Produkte mit Mindesthaltbarkeitsdatum 26. Oktober 2023. Die Sardellen waren seit Oktober in allen österreichischen Filialen erhältlich.

Vom Verzehr wird abgeraten. Konsumentinnen und Konsumenten können die Sardellenspezialität in allen Filialen zurückgeben. Der Kaufpreis wird auch ohne Beleg rückerstattet.