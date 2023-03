Nach Oryx- und Säbelantilopen sowie Giraffenjunge Ayo bezaubern ein Katta-Baby, ein neu geborenes Kirk-Dikdik und zahlreiche Känguru-Babys Belegschaft und Gäste im oberösterreichischen Zoo Schmiding in Krenglbach bei Wels. Die Sonnenstrahlen der vergangenen Tage lockten die Jungtiere nach draußen, hieß es am Montag.

Das Katta-Junge kuschelt sich erst an seine Mama, dann wechselt es auf ihren Rücken. Bei der Aufzucht des Jungtieres helfen die Weibchen zusammen, erklärte Tierpflegerin Daniela Eder. Die Lemuren leben in einem Matriarchat, die Männchen haben nicht viel zu melden. Anders bei den Dikdiks: Die Mini-Antilopen – sie werden 30 Zentimeter hoch und sechs Kilogramm schwer – leben paarweise in festen Revieren, die das Männchen verteidigt. Das Neugeborene liegt zunächst geschützt in Deckung, wird aber bald die Anlage erkunden.

Giraffenjunge Ayo, gut 14 Tage alt, galoppiert bereits ausgelassen in seinem Gehege umher und auch die kleinen Kamerunschafe im Streichelzoo erkunden jeden noch so kleinen Felsen oder Vorsprung. Sie lassen sich sogar von den Gästen streicheln.

Neu geborenes Kirk-Dikdik © APA/ZOO SCHMIDING/PETER STERNS