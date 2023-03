Am Neusiedler See ist in der Nacht auf Mittwoch erneut Schilf in Flammen gestanden, diesmal in Mörbisch (Bezirk Eisenstadt Umgebung). Laut Landessicherheitszentrale Burgenland wurde dabei niemand verletzt, im Einsatz war die Feuerwehr Mörbisch. Das Feuer brach kurz vor Mitternacht aus, die Brandursache ist noch nicht bekannt. Gegen 9.00 Uhr wurde auf österreichischer Seite "Brand Aus" gegeben. Erst Anfang März gab es einen großen Schilfbrand in Winden am See.

In Winden am See brannte der Schilfgürtel Anfang März © APA/BFKDO NEUSIEDL AM SEE

Übergreifen auf Seehütte verhindert

Laut dem Bezirksfeuerwehrkommando Eisenstadt Umgebung konnte in Mörbisch ein Übergreifen auf eine Seehütte und eine Müllsammelstelle verhindert werden. Gegen 4.00 Uhr hatte sich der Brand aber auf ungarisches Staatsgebiet verlagert.

15 Feuerwehren in Ungarn im Einsatz

In Fertörakos breitete sich das Feuer in Richtung Hafen aus, die dortigen Einsatzkräfte hatten den Brand am frühen Vormittag aber auch bereits im Griff, erklärte ein Sprecher des Bezirksfeuerwehrkommandos auf APA-Anfrage. In Ungarn waren laut seinen Angaben 15 Feuerwehren im Einsatz.