Dass bei einer Stellenausschreibung neben dem Gehalt auch gratis Kaffee und Obstkörbe als Zuckerl gelistet werden, kommt öfters vor. Doch eine Firma aus Niederösterreich sorgt mit einem Stelleninserat aktuell für Verwunderung. Neben dem täglich frischen Obstkorb will man dort Bewerberinnen und Bewerber mit "gratis Wasser" anlocken. Ein Kuriosum, denn kostenloses Wasser ist in österreichischen Betrieben Standard und die Versorgung mit antialkoholischen Getränken ist sogar gesetzlich vorgeschrieben.

Wie so oft, hat ein Screenshot des Inserats seinen Weg auf die Internetplattform Reddit gefunden, wo es aktuell heiß diskutiert wird. 606 Upvotes – das Reddit-Äquivalent von Likes – und 215 Kommentare verzeichnete das Posting binnen 23 Stunden. "Bald gibt's das erste Inserat mit ,gratis Frischluft'", kommentiert ein Nutzer zynisch. Ein anderer warnt: "Achtung, Licht und Sauerstoff nicht inkludiert!" Und wieder andere mutmaßen darüber, ob denn bei der WC-Benutzung wohl Kosten anfallen würden.

Der Beitrag sorgt auf der Internetplattform Reddit für Diskussionen © Reddit/Screenshot

"Haben einen Wasserspender"

Auf Anfrage der Kleinen Zeitung teilt das Familienunternehmen am Montagnachmittag mit, dass man von den Diskussionen noch nichts mitbekommen habe. Es hätte durchaus anders kommen können. So hat vergangenen September die Stellenausschreibung eines steirischen Wirtes ebenfalls für Debatten gesorgt. Interessenten, die sich eine 4-Tage-Woche und geregelte Arbeitsabläufe erhoffen, sollten sich gar nicht erst bewerben, so der O-Ton des Lokalbetreibers: "Als Empfehlung würde ich Ihnen das AMS nahelegen und eine Umschulung beantragen." In weiterer Folge bekam der Wirt gleich mehrere "Nicht-Bewerbungen" – also E-Mails von Menschen, die ihm mitteilten, niemals in so einem Betrieb arbeiten zu wollen. Mehr dazu hier.

Während der Wirt absichtlich polarisieren wollte, war sich das Unternehmen in Niederösterreich der potenziellen Kontroverse augenscheinlich weniger bewusst. Dort verweist man darauf, dass die Person, die das Inserat online gestellt hat, aktuell auf Urlaub sei. "Wir haben einen Wasserspender mit Sodawasser, vielleicht war das gemeint?", so die Vermutung. Ob die Diskussionen berechtigt sind, dazu wollte man sich nicht äußern. Generell sei es heutzutage aber nicht leicht, gute Arbeitskräfte zu finden: "Es wird zunehmend schwerer. Früher hatten wir definitiv mehr Initiativbewerbungen. Das hat sich permanent ausgedünnt."