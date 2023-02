Zur Austernbar oder doch lieber zum Würstelstand? Die Besucherinnen und Besucher des Wiener Opernballs hatten am Donnerstagabend mit so manchem Luxusproblem zu kämpfen (alle Details nachzulesen gibt es hier). Für den Rest Österreichs war jedoch relativ klar: Das Opernball-Programm geht am besten mit zahlreichen Tweets und Memes runter.

Besonderes Augenmerk galt dabei Opernsängerin Camilla Nylund beziehungsweise streng genommen ihrer Kleiderwahl.

Lugners Stargast Jane Fonda hat die Twitter-Community da schon mehr begeistert, auch wenn es bei ihr weniger um die Kleiderwahl ging:

Opernball-Moderation: "Wünsche mir Alfons Haider zurück"

Für Aufmerksamkeit sorgte aber auch das neue Moderations-Quintett aus Mirjam Weichselbraun, Andi Knoll, Tarek Leitner, Nadja Bernhard und Teresa Vogl, mit dem sich die Twitter-Community eher schwer tat.

Manch ein User wünschte sich Ex-Moderator Alfons Haider zurück, der den Ball der Bälle immerhin 24 Jahre lang moderiert hatte.

Klimaprotest auf Opernball: "Ihr tanzt, wir brennen"

Für den einzigen Skandal sorgte übrigens Klimaaktivistin Lena Schilling ("Fridays For Future", "Lobau bleibt"), die auf dem roten Teppich gemeinsam mit Kollegen Daniel Shams auf den Klimawandel aufmerksam machte und ein Banner mit den Worten "Ihr tanzt, wir brennen" in die Kamera hielt.

Erschienen war Schilling in Begleitung von Schauspieler Michael Ostrowski, der den Protest unterstützte. Von Moderator Tarek Leitner, der leichte Namensfindungsschwierigkeiten zu haben schien, darauf angesprochen, dass am Abend viele Botschaften ausgesandt wurden, hielt er einen Schal mit der Aufschrift "Power to the People" in die Kamera. Von Twitter-Userinnen und -usern wurde er dafür gefeiert.