Ein ortsansässiger Autofahrer hat am Sonntag in der Nähe des Skigebiets Sternstein gemeinsam mit seinen Kindern eine furchtbare Entdeckung gemacht. Sie fanden die Leiche einer Frau auf einem Forstweg in Bad Leonfelden (Bezirk Urfahr-Umgebung) in Oberösterreich.

Die Polizei hat am Nachmittag einen Verdächtigen festgenommen, der jene Frau getötet haben soll. Gegen 13.00 Uhr hatte ein Mann der Polizei telefonisch mitgeteilt, sein 18-jähriger Bruder habe ihm gestanden, die 19-Jährige getötet zu haben, erklärte ein Polizeisprecher.

Obduktionsergebnis noch ausständig

Die Polizei rückte daraufhin nach Mauthausen (Bezirk Perg) aus und nahm den jungen Mann fest. Nähere Angaben zum mutmaßlichen Täter sowie zu dem Opfer wollte die Polizei noch nicht geben, da man zuerst die Familien informieren wolle. Aufgrund der Auffindungssituation und der Art der Verletzungen war die Polizei gleich von einem Gewaltverbrechen ausgegangen. Die Obduktion war für den Nachmittag angesetzt.

Bei diesem Fall dürfte es sich um den dritten Frauenmord des Jahres handeln.