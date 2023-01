Ein 39-Jährige, der am Samstag in St. Marienkirchen an der Polsenz (Bezirk Eferding) von einer Leiter gestürzt und dabei vom Metallsteher eines Maschendrahtzaunes gepfählt worden ist, befindet sich "in intensivmedizinischer Betreuung". Der Zustand sei aber "stabil", wie es am Sonntag aus dem Klinikum Wels auf Anfrage der APA hieß. Der Mann war bei Einlieferung in kritischem Zustand und wurde im Spital operiert, teilte eine Sprecherin mit.

Der 39-Jährige aus dem Bezirk Grieskirchen hatte mit einer Motorsäge in etwa fünf Metern Höhe den Ast einer Eiche im Garten seines 83-jährigen Vaters abgeschnitten. Das Holzstück splitterte, schlug gegen den Kopf des Sohnes, der von der Leiter stürzte. Dabei fiel der 39-Jährige rücklings auf den Metallsteher. Während der Versorgung durch die eintreffenden Rettungskräfte war der Mann bei Bewusstsein, wie ein Augenzeuge schilderte.