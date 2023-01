Waren Sie überrascht vom Fall Florian Teichtmeister?

Nein. Die Sexualität ist ein dermaßen intimer und abgeschotteter Bereich, den trägt man ja nicht auf einer Platte vor sich her. So lange sie einvernehmlich mit einwilligungsfähigen Personen stattfindet, geht es auch keinen was an. Es ist auch erstaunlich, wie viele Menschen sich in Sadomaso-Klubs einfinden und im normalen Leben nicht auffallen. Überraschen tut mich prinzipiell nichts. Es ist bei fast jedem fast alles möglich.

Wer aber eine pädophile Sexualpräferenz hat, wird straffällig beim Anschauen kinderpornografischen Inhalts. Das geht mit Missbrauch einher. Können Menschen mit so einer Neigung überhaupt ein normales Leben führen?

Es gibt grundsätzlich die sexuelle Störung der pädophilen Orientierung: man hat „vorwiegend“ oder „ausschließliches“ sexuelles Interesse an vorpubertären Kindern. Bei der zweiten Option gibt es zwei Möglichkeiten: Man lebt es aus und wird straffällig oder man lebt keine Sexualität. Das klingt wie die Wahl zwischen Pest und Cholera. Hat man aber keine ausschließliche Orientierung, sondern es ist Teil des sexuellen Spektrums, kann man Sexualität auch mit Erwachsenen leben. Die andere Strömung muss man beiseite schieben.

Gibt es einen Auslöser für diese Sexualpräferenz?

Nein. Ist man rein pädophil, ist es eine sexuelle Orientierung, die man hat. Es gibt keine Ursache. Es ist auch nicht weg zu therapieren. Das Problem ist, dass es sich auf Objekte richtet, die durch diese Handlungen Schaden nehmen. Sie sind nicht einwilligungsfähig, es findet im Machtgefälle statt.

Was machen pädophile Menschen, die definitiv kein Kind missbrauchen wollen - weder aktiv noch reaktiv? Können sie überhaupt ein normales Leben führen?

Sexualität macht nicht das ganze Leben aus, aber diese Personen können keine Sexualität mit anderen führen. Das ist belastend. Es gibt Strategien, wie Männer (vorwiegend betroffen) versuchen, das lebhaft zu machen. Sie suchen sich kindhafte, zarte Frauen mit babyglatt rasiertem Intimbereich. Weil sie eben kein Kind missbrauchen wollen. Der Großteil derer mit pädophiler Neigung missbraucht nicht, sondern behilft sich anders.

Aber das Ansehen von Kinderpornos ist Missbrauch.

Wenn ein pädophiler Mensch ein Kind aktiv missbraucht, muss er unleugbare Aspekte des Übergriffs ausblenden, indem er sich einredet „das Kind wollt es eh, es hat mich aufgefordert…“ Missbrauchsdarstellungen kann man sich noch einmal leichter schönreden. Aber einem durchschnittlich intelligenten Menschen muss klar sein, dass da ein reales Kind abgebildet wird, das irgendwer missbraucht. Mittelbar missbrauche ich also das Kind.

Sie sagten, es ist nicht therapierbar, es gibt lediglich Strategien.

Das Problem ist, wenn ich etwas nicht darf, nimmt es immer größeren Raum in meiner Fantasie ein. Manche Leute rutschen so sehr rein, dass sie kaum an etwas anderes denken. Hier gibt es medikamentöse Möglichkeiten, den Sexualtrieb zurückzudrängen. Trotzdem: man muss differenzieren. Nicht jeder Pädophile missbraucht, nicht jeder Missbrauchstäter ist pädophil. Die Missbrauchstäter sind eine Teilmenge der Pädophilen und Pädophile sind eine Teilmenge der Missbrauchstäter.

Wie stehen Sie zu härteren Strafen für pädophile Straftäter?

Die Frage ist, was man damit erreichen will. Präventiv tätig wird man damit sicher nicht. Wer das tut, überlegt ja nicht, wie hoch der Strafrahmen ist. Sondern ist überzeugt, nicht erwischt zu werden. Aber Strafe hat ja mehrere Funktionen, sie verdeutlicht den Unrechtsgehalt einer Handlung. Sie ist Ausdruck einer gesellschaftspolitischen Positionierung. Wenn eine Gesellschaft Missbrauch nicht für schlimm hält, wird der Strafrahmen geringer ausfallen. Umgekehrt wird der Strafrahmen höher angesetzt werden, wenn eine Gesellschaft sich klar dagegen positioniert.

Zurück zum Fall Teichtmeister. Wie schafft es jemand, über zwei Jahre den Behörden geständig zu sein und allen anderen etwas vorzuspielen?

Naja, das machen doch viele. Wie viele Leute in bestehenden Partnerschaften haben etwa nebenbei über längere Zeit eine Freundin oder Freund. Wie gesagt, das ist thematisch anders, aber vom Mechanismus ziemlich ident. Es gibt genug Leute, die spielsüchtig sind und daheim weiß niemand was davon. Dass man Teile seines Lebens vor anderen effizient verbergen kann, ist glaub ich bekannt. Man trennt die Dinge, das eine ist privat, das andere in der Öffentlichkeit. Prinzipiell ist es möglich, ein sichtbares und ein verdecktes Leben zu führen, das gibt es in mehreren Bereichen.

Wenn Sie schweren Straftätern gegenüber sitzen, was geht Ihrer Meinung nach in diesen Menschen vor?

Das ist ganz verschieden. Es gibt welche, die haben lange innere Kämpfe, bis sie sich soweit selbst korrumpiert haben, dass sie eine Straftat begehen.

Sie sagten eingangs, Sie überrascht nichts mehr. Unterscheiden Sie Menschen überhaupt in Gut und Böse?

Das habe ich nie getan. Die meisten von uns haben unerquicklichere Anteile. Viele, die etwas Verwerfliches gemacht haben, haben auch nette Anteile. Schwarzmalerei lässt immer einiges außen vor.

Warum sind Sie forensische Psychiaterin geworden?

Ich finde interessant, wie Leute zu einer Handlung kommen. Ich bin neugierig. Wie unterschiedlich Menschen funktionieren können, ist doch verblüffend.

Abschließende Worte ... ?

Was ich zum Fall Teichtmeister noch sagen will: Seit zwei Jahren haben wir eine wiederkehrende Debatte um Gewalt in Partnerschaften, Gewalt gegen Frauen. Dass der Schauspieler offenbar von seiner Lebensgefährtin wegen häuslicher Gewalt angezeigt wurde, ist nicht einmal eine Fußnote wert. Das verschwindet völlig hinter der anderen Geschichte, als ob so eine Gewalttat belanglos ist. An sich wären beide Dinge jede für sich nicht schön und zu ermitteln.