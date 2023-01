Lagerhallen-Brand in Michelhausen (Bezirk Tulln): Die schwarze Rauchwolke war kilometerweit zu sehen, berichtete Franz Resperger, Sprecher des Landeskommandos. Tausende Liter Öl dürften zu brennen begonnen haben. 15 Feuerwehren rückten mit rund 200 Mitgliedern und 40 Fahrzeugen aus.

Die Bevölkerung wurde aufgerufen, Türen und Fenstern geschlossen zu halten. "Der Einsatz wird noch Stunden dauern", so Resperger.

Das Feuer war in einem Gewerbegebiet im Tullnerfeld ausgebrochen. Bei der Feuerwehr seien Notrufe im Sekundentakt eingegangen, sagte der Sprecher. Drei Lagerhallen, in denen Firmen eingemietet seien, stünden in Brand, ergänzte Bürgermeister Bernhard Heinl (ÖVP) zur APA. Auch mehrere Nutzfahrzeuge waren laut Resperger betroffen.

Die Feuerwehr setzte massiv Löschschaum ein, aufgeboten wurden auch Großtanklöschfahrzeuge und Drehleitern sowie Dutzende Atemschutztrupps. Meldungen über Verletzte gab es vorerst keine. Nebengebäude konnten nach ersten Angaben vor einem Übergreifen der Flammen geschützt werden. An die Bevölkerung erging laut Heinl der Aufruf, die Fenster geschlossen zu halten und nach Möglichkeit den Aufenthalt im Freien zu vermeiden.