Der "grüne Komet" zieht derzeit Freunde des Nachthimmels in seinen Bann

Mit Grafik. Für Komet C/2022 E3 lohnt in den nächsten Tagen ein Blick in den Nachthimmel. Beobachten lässt sich der Himmelskörper in den nächsten Nächten eventuell sogar mit freiem Auge.