Bei einem Lawinenabgang im freien Skigebiet von Lech/Zürs sind am Sonntagnachmittag nach bisherigen Erkenntnissen etwa zehn Wintersportler verschüttet worden. Ein Mensch sei inzwischen verletzt geborgen worden, informierte die Polizei am späten Nachmittag. Der Bergungs- und Sucheinsatz mit Hubschraubern und Lawinensuchhunden war im Gang.

Die Lawine ging gegen 15.00 Uhr im Bereich des Trittkopfs (2.720 Meter) ab. Kurz darauf waren mehrere Hubschrauber, darunter drei aus Tirol, sowie mehrere Suchtrupps auf dem Weg zum Lawinenkegel.

Hohe Lawinengefahr

In den Tiroler Bergen galt die Lawinengefahr für Wintersportler am Sonntag als heikel. Der Lawinenwarndienst wies auf eine hohe Störanfälligkeit der Schneedecke hin, die Wahrscheinlichkeit von Lawinenabgängen sei hoch.

Ein Lawinenabgang im freien Skigebiet von Sölden (Bez. Imst) am frühen Sonntagnachmittag hat ein glimpfliches Ende gefunden. Nach einer rund zweieinhalbstündigen Suchaktion mit 40 Helfern und mehreren Hunden wurde Entwarnung gegeben, informierte die Polizei auf APA-Anfrage.

Niederländischer Prinz von Lawine in Lech verschüttet

Vor über zehn Jahren ereignete sich im Skigebiet Lech ein tragisches Lawinenunglück. Prinz Friso, Bruder des heutigen Königs der Niederlande, wurde im Februar 2012 beim Skifahren in ungesichertem Gelände in Lech am Arlberg von einer Lawine verschüttet. Er starb 2013 im Alter von nur 44 Jahren an den Folgen des Unglücks.