Bruce A. Beutler zu Viren-Pandemien: "Sterblichkeit von 50 Prozent möglich"

Interview. Bruce A. Beutler, Medizin-Nobelpreisträger 2011, war am Montag zu Gast in Graz. Der Amerikaner, der zum Thema Immunsystem arbeitet, erwartet auch in Zukunft weitere Viren-Bedrohungen, womöglich viel schlimmere.