Staatsverweigerer, Reichsbürger. Was treibt diese Bewegung hierzulande an?

JEREMY STÖHS: Die Szene ist schwierig auf den Punkt zu bringen, weil sie eine Mischung aus verschiedenen Extremen ist. So etwas hat es davor nicht gegeben und muss mit neuen Maßstäben betrachtet werden. Was diese Bewegung eint, ist die Ablehnung der demokratischen Rechtsordnung. Man glaubt, gegen verschworene politische Eliten vorgehen zu müssen, misstraut Verfassungsstaat und Polizei.