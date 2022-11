Zahl der über 100-Jährigen hat sich in Wien seit 2002 verdoppelt

Mit der Pandemie ist die Lebenserwartung in Österreich zwar zurückgegangen, im langfristigen Vergleich aber immer mehr gestiegen. In Wien hat sich so die Zahl der Über-100-Jährigen in den vergangenen 20 Jahren verdoppelt.