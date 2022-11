An der Wiener Privatuni Sigmund Freud (SFU) wird seit 2015/16 ein Medizinstudium angeboten. Nun aber wackelt die Zulassung für den Master in Humanmedizin. Die Entscheidung könnte heute fallen. Im Wissenschaftsministerium bestätigt man, dass am Donnerstagnachmittag das zuständige Board tagt. Sollte der Entscheid negativ ausfallen, muss das Ministerium die angegeben Gründe erneut prüfen. Der Beschluss hätte auch Folgen für die Steiermark.

Doch zurück zum Anfang: Im September wurde ein Gutachten publik, das noch nicht für die Öffentlichkeit bestimmt war, da es sich um ein laufendes Verfahren handelt. Die "Agentur für Qualitätssicherung und Akkreditierung Austria" (AQ), welche Unis in Österreich prüft, hatte auf 122 Seiten die SFU analysiert. Privatunis müssen sich dieser institutionellen Qualitätsprüfung alle sechs Jahre stellen.

Vernichtendes Gutachten

Es wurde darin empfohlen, die Wiener Privatuni (rund 5.000 Studierende) nur weitere sechs statt zwölf Jahre zu akkreditieren - und das Masterstudium für Humanmedizin gänzlich zu widerrufen. Es fehle in dem Studium an einer "ausgewiesenen Universitäts-Klinik", eine "adäquate Forschungsleistung" sei mit dem vorhandenen Personal und der Laborgröße "nicht leistbar". Der klinische Unterricht würde zu spät und in zu geringem Ausmaß stattfinden. "Die bisherige Forschungsbilanz innerhalb der Fakultät Humanmedizin steht im deutlichen Widerspruch zu den selbstgenannten Zielen auf diesem Feld", heißt es auf einer Seite.

Auf Nachfrage meinte damals die AQ Austria, dass das Board am 17. November 2022 zusammenkommt und über die Sache entscheiden wird. "Am Ende eines solchen Verfahrens wird die Entscheidung dann sowieso immer öffentlich gemacht", sagte damals Jürgen Petersen, Geschäftsführer der AQ Austria.

Auswirkung auf die Steiermark

Fällt am Donnerstag ein negativer Beschluss, wirkt sich das auch auf die Steiermark aus. Denn: Das Land Steiermark finanziert in den kommenden acht Jahren 60 Studienplätze an der SFU. Das sind Studiengebühren von insgesamt neun Millionen Euro, die übernommen werden. Bachelor- und Masterstudium (zusammen sechs Jahre) für die 60 Bewerber sind damit gesichert. Der Haken: Eine Verpflichtung, nach dem Studium zehn Jahre in Kages-Spitälern zu arbeiten - als Offensive gegen den Ärztemangel.

Die ersten 20 Bewerber, die so gefördert werden, begannen diesen Herbst ihr Studium in Wien. Droht nun aber das Aus für den Master in Humanmedizin an der SFU, trifft das auch die Kooperation zwischen Land Steiermark und Wiener Privatuni.

Die Kooperation sorgte an der Grazer MedUni ohnehin für Aufregung. Nun stellten Land Steiermark, Kages und MedUni Graz letzten Freitag ein Maßnahmenbündel um 21 Millionen Euro vor. 300 Medizin-Studierende der Medizinischen Uni Graz sollen über Stipendien langfristig an Land und Spitäler gebunden werden - gleich dem Modell mit der Wiener Privatuni.