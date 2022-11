Beamte des Stadtpolizeikommandos Favoriten wurden Montagnacht gegen 21 Uhr alarmiert, da aus einer Wohnung in Wien-Favoriten Hilfeschreie hörbar waren. Durch Einsatzkräfte der Wega wurde die Wohnung geöffnet. Die Beamten konnten in der Wohnung einen 39-jährigen Mann, aus Polen stammend, mit einem Revolver in der Hand wahrnehmen.

Aus einer gesicherten Position versuchte ein polnisch sprechender Polizist mit dem 39-Jährigen zu reden und forderte ihn auf, die Schusswaffe abzulegen. Dieser Aufforderung kam der Mann nicht nach. Im Gegenteil: Er richtete die Waffe in Richtung der Polizisten. Daraufhin gab ein Beamter zwei Schüsse von seiner Dienstwaffe ab.

Der 39-Jährige wurde dadurch im Bereich der Schulter verletzt. Er wurde vor Ort von Einsatzkräften der Wiener Berufsrettung versorgt und in ein Spital gebracht. Es besteht keine Lebensgefahr.

Der 39-Jährige ist wegen des Verdachts des versuchten Mordes vorläufig festgenommen. Das Landeskriminalamt Wien hat die weiteren Ermittlungen übernommen. Die Tatwaffe des 39-Jährigen wurde vorläufig sichergestellt.

Die Hintergründe waren zunächst unklar. Der 39-Jährige konnte bisher nicht einvernommen werden. Jedenfalls befand er sich allein in der Wohnung. Ob er durch Alkohol oder andere Substanzen beeinträchtigt gewesen sein könnte, war am Dienstag noch unklar. Es war laut Polizeisprecherin Barbara Gass auch nicht gesichert, ob es sich bei dem Revolver um eine echte Schusswaffe handelte oder um einen Schreckschussrevolver.