Eine 46-jährige Tirolerin ist offenbar Opfer eines schweren Internetbetrugs mit Kryptowährung geworden. Laut Polizei verlor sie gut eine halbe Million Euro. Im Zeitraum vom 15. September bis zum Nationalfeiertag investierte die Frau über eine Internetplattform einen mittleren sechsstelligen Eurobetrag in eine Kryptowährung. Sie habe auf einer Internetseite ihre Telefonnummer bekanntgegeben und sei daraufhin von einem Trader kontaktiert worden, schilderten die Beamten.

Dieser konnte das Opfer überzeugen zunächst 250 Euro in Kryptowährungen zu investieren. Nach der ersten Überweisung wurde das Opfer in regelmäßigen Abständen vom Täter über WhatsApp kontaktiert und über den Stand der Investition in Kenntnis gesetzt.

Um einen höheren Gewinn zu erzielen, wurde die Einheimische aufgefordert, weitere Überweisungen zu tätigen. Nachdem die 46-Jährige einen Kredit aufnehmen sollte, um die Steuer für das Finanzamt zu begleichen, wurde die Frau misstrauisch und erstatte Anzeige. In den meisten Fällen ist das investierte Geld verloren.