Ermittler des Landeskriminalamts Wien konnten in Zusammenarbeit mit dem Bundeskriminalamt und dem Einsatzkommando Cobra einen dreisten Geldfäscher schnappen. Ein mittlerweile in Untersuchungshaft sitzender 42-Jähriger aus Kamerun soll in Wien versucht haben, Interessenten für einen Geldumwandlungsprozess von schwarz eingefärbten Geldscheinen anzuwerben. Der Tatverdächtige gab an, Zugriff auf eine große Menge solcher schwarz eingefärbter Scheine zu haben, da er in einer Botschaft bzw. einem Konsulat arbeite.

Von den Interessenten wurde ein hoher fünfstelliger Bargeldbetrag gefordert, wobei dieser gewinnbringend nach der chemischen Reinigung der Geldscheine an die Interessenten retourniert werden sollte.

Der Tatverdächtige gab gegenüber den Interessenten an, dass er die Beimengung von Echtgeld für diese chemische Reinigung benötigt, da ansonsten dieser Prozess nicht durchführbar sei

Tatsächlich wollte der Tatverdächtige aber das vom Interessenten übergebene Echtgeld im Zuge des vermeintlichen Umwandlungsprozesses gegen Falschgeld tauschen und so die Interessenten schädigen.

Im Zuge umfangreicher Ermittlungen konnte der Mann bei einer Geldübergabe festgenommen werden. In der Bekleidung des kamerunischen Staatsangehörigen fand man Falschgeld. Er hatte außerdem einen gefälschten französischen Reisepass bei sich.

In weiterer Folge kam es nach der Einvernahme des Mannes zu mehreren Hausdurchsuchungen in Wien. Dabei konnten 12.000 gefälschte Banknoten mit einem (Falschgeld-)Nennwert von etwa 1.500.000 Euro sichergestellt werden. Die österreichische Nationalbank attestierte mittels Gutachten die Fälschungstauglichkeit der sichergestellten Scheine.