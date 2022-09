Ein alkoholisierter 17-Jähriger ist in der Nacht auf Sonntag in Jerzens im Tiroler Pitztal aus bisher unbekannter Ursache vom Balkon eines Gebäudes rund sechs Meter in die Tiefe gestürzt und schwer verletzt worden. Dabei streifte er laut Polizei auch einen unter dem Balkon stehenden 18-Jährigen. Dieser wurde im Bereich des Kopfes bzw. der Schulter verletzt und an Ort und Stelle erstversorgt. Der 17-Jährige wurde in die Innsbrucker Klinik eingeliefert.

Der Sturz passierte gegen 1.00 Uhr offenbar im Rahmen einer Veranstaltung. Das Gebäude befand sich in dem Bereich, in dem diese abgehalten wurde, hieß es. Fremdverschulden lag den bisherigen Ermittlungen zufolge nicht vor.

Der 17-Jährige hatte sich nach Angaben der Exekutive bereits den ganzen Tag über dort auf und konsumierte reichlich Alkohol. Auch der 18-Jährige war alkoholisiert. Die Erhebungen zur genauen Unfallursache waren im Gange.