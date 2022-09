"Billa Pflanzilla“: So heißt sie, die erste rein vegane Billa-Filiale Österreichs, die am Donnerstag auf der Wiener Mariahilfer Straße erstmals ihre Pforten öffnet. Angelehnt an ihren Namensgeber, den Gorilla (ein Tier, das sich hauptsächlich pflanzlich ernährt), werden dort auf 200 Quadratmetern künftig über 2.500 vegane Produkte Platz finden — unter anderem solche, die es bei "Billa" und "Billa Plus" bisher noch nicht zu kaufen gab.

Projektleiter von "Billa Pflanzilla" ist übrigens der 29-jährige Roland Tomaschitz, der aus Köttmannsdorf in Kärnten stammt.

Billa "Pflanzilla": Für Flexitarier, Vegetarier und Veganer

Im neuen veganen Billa-Store warten auf die Kundinnen und Kunden neben "Unverpackt"-Stationen mit losen Lebensmitteln unter anderem auch eine Nusspresse, mit der man das eigene Nussmus zubereiten kann, sowie eine "Ottakringer"-Fassbar, an der Bier in Mehrwegflaschen gezapft wird.

An der "Ottakringer"-Fassbier kann im "Billa Pflanzilla" künftig Bier in Mehrwegflaschen gezapft werden. © (c) Billa/Robert Harson

"Der Genuss von rein pflanzlichen Produkten ist mittlerweile eine nachhaltige Entwicklung in der Gesellschaft. Wir sehen daher im Angebot pflanzenbasierter Produkte großes Potenzial", erklärt Unternehmensprecherin Monika Sacher auf Rückfrage der Kleinen Zeitung. Eine aktuellen Umfrage von Billa und dem Marktforschungsinstitut "marketagent" habe gezeigt, dass 46 Prozent der Österreicherinnen und Österreicher den Konsum tierischer Produkt (inklusive Fleisch) in den letzten Jahren bewusst reduziert haben. Zudem verzichten laut "Billa Österreich Report" bereits 28 Prozent der 18- bis 29-Jährigen überwiegend auf Fleisch.

Vegane Billa-Filialen auch in Graz und Klagenfurt?

Mit "Billa Pflanzilla" wolle man Menschen ansprechen, die sich rein pflanzlich ernähren, aber auch Flexitarierinnen und Flexitarier, die sich für den Genuss pflanzlicher Pendants zu tierischen Produkten interessieren und Inspiration suchen. In der veganen Billa-Filiale solle jeder "plant-based Gusto", also jeder Gusto auf Pflanzenbasis, erfüllt werden, ohne dass man zeitaufwendig nach rein pflanzlichen Produkten suchen oder Etiketten checken müsse.

Ein Teil des Sortiments der neuen veganen Billa-Filiale in Wien © (c) Billa/Robert Harson

Ob das Angebot auch auf weitere Städte wie zum Beispiel Graz und Klagenfurt ausgedehnt werde, ist momentan noch unklar. "Wir werden uns genau ansehen, wie das Angebot von unseren Kundinnen und Kunden angenommen wird und ob Wünsche bezüglich anderer Standorte bestehen." Auf Basis dessen werde man dann eine Entscheidung fällen.

Spar, Lidl & Co: Vegane Filial-Pläne?

Ob weitere Lebensmittel-Unternehmen dem Beispiel von Billa folgen und eine eigene vegane Filiale eröffnen, steht derweil in den Sternen. Bei Spar sei jedenfalls momentan nichts dergleichen geplant, so Unternehmenssprecherin Nicole Berkmann. Auch bei Lidl bestehen keine derartigen Pläne, bis 2025 will der Discounter laut eigener Aussage aber über 400 vegane Produkte führen.

Vegane Burger

Wien scheint für vegane Experimente ein beliebter Standort zu sein. Bereits im Juli dieses Jahres hat die Fast-Food-Kette Burger King ein ähnliches Experiment wie Billa gewagt und die österreichweit erste vollkommen vegane Filiale eröffnet. Zu finden ist sie am Wiener Westbahnhof.

"Auch Wochen nach der Eröffnung ist es nach wie vor so, dass der Gästeandrang ungebrochen hoch ist", sagt Jan-Christoph Küster, der für die Pressearbeit für Burger King in Österreich zuständig ist. Am beliebtesten seien der vegane Long Chicken Burger sowie der vegane Whopper. Außerdem sollen bereits einige Kundinnen und Kunden nach weiteren veganen Restaurants der Kette gefragt haben - eine "Bestellung" der unter Umständen nachgekommen wird. "Aufgrund der positiven Resonanz am Wiener Westbahnhof schließen wir aktuell nicht aus, zukünftig noch weitere Restaurants auf ein 100 Prozent veganes Sortiment umzustellen", sagt Küster.

Fleischlose Ernährung verfolge man schon seit Jahren. Mit dem veganen Sortiment komme man den Wünschen der Gäste nach.