Betritt man die Welt von Transgender, Intersexualität und der Queer-Theorie, betritt man ein Minenfeld. Fast jeder hat eine Meinung dazu, nur wenige wissen auch etwas darüber. Die „Betroffenen“ selbst werfen mit Kürzeln und Begriffsneuheiten um sich, die auf viele nur noch bizarr wirken. Die andere Seite blockiert mit einem Teflon-Schild aus biologischen Fakten.



Was ist ein empfundenes Geschlecht? Woher kommt das Gefühl, dass man sich nicht mit seinem Körper identifizieren kann? Warum ist es für manche so wichtig, weder als Frau noch als Mann zu gelten? Was die einen als lästiges Ärgernis empfinden, ist für die anderen existenzielle Sorge. Eine Musik machende Person wie Kerosin95 verbietet per Aussendung Pronomen oder Begriffe wie Musiker/Musikerin zu verwenden und rappt: „Trans Agenda Dynastie. Wir sind keine Dunkelziffer, wir sind eine Million“.



Das Problem ist im deutschsprachigen Raum weiter verkompliziert, weil das deutsche „Geschlecht“ sprachlich nicht zwischen „Sex“ und „Gender“ unterscheidet wie das Englische. Während „Sex“ das biologische Geschlecht meint, bezieht sich „Gender“ auf das soziale Geschlecht. Ersteres ist eine Sache von Geschlechtsorganen, das zweite betrifft gesellschaftliche Vorstellungen, Klischees und Sexismen. Etwa, dass Buben blau angezogen werden müssen und dass Frauen nicht so gut rechnen können wie Männer.



Libora Oates-Indruchova ist Professorin für Geschlechtersoziologie an der Karl-Franzens-Universität Graz: „,Gender‘ hat man im Bereich der Sozial- und Geisteswissenschaften für soziale, historische und kulturelle Aspekte eingeführt, die ,männlich‘ oder ,weiblich‘ deuten. Das ändert sich laufend. Vor 100 Jahren hätte ich als Frau nicht in Jeans gehen können.“

Es geht bei den jüngsten Debatten aber weniger um „Gender“. Die Relevanz von „Gender“ ist mittlerweile weitestgehend unstrittig. Aktuell geht es vielmehr um „Sex“, um das biologische Geschlecht.