Es ist eine traurige Bilanz am Tag nach den Extremwetterereignissen, die von Korsika bis Österreich wüteten. Fünf Tote, viele Verletzte in Österreich, auf der französischen Mittelmeerinsel Korsika und in der Toskana in Italien sind insgesamt acht Menschen ums Leben gekommen, Dutzende wurden verletzt. Dazu kommt enormer Sachschaden: umstürzende Bäume kappten vielerorts Stromleitungen, zahllose Autos und Häuser wurden beschädigt.