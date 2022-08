Die 3G-Regel ist wohl wirklich allen Österreicherinnen und Österreichern ein Begriff. Sie sorgte über weite Strecken der Pandemie für viele Besuche in Impf- und Teststraßen, doch im Moment ist 3G nicht schlagend. Bei den Impfungen ist ein Rückgang der Zahlen feststellbar, im Moment braucht man schließlich auch kaum wo einen Impfnachweis. Es stellt sich also die Frage: "Was wurde aus den Covid-Zertifikaten?"

Die Antwort ist einfach: Es gibt sie noch und bei den meisten Impfzertifikaten rückt das Ablaufdatum näher. Das hängt davon ab, wann und wie oft man geimpft wurde, das Datum der zweiten beziehungsweise dritten Impfung bestimmt die Dauer des Zertifikats.

Grundsätzlich gilt mit dem zweiten Stich ein Zertifikat für 180 Tage (bei Personen unter 18 Jahren für 210 Tage) und mit der dritten Teilimpfung sechs Monate später gilt man als grundimmunisiert. Von da an gilt der Impfnachweis für ein volles Jahr. Die 4. Impfung, oder Auffrischungsimpfung, empfiehlt das nationale Impfgremium (NIG) für alle ab 60 Jahren und jene ab 12 Jahren die bei einer Erkrankung besonders gefährdet sind.

Seit 1. Juni sind keine zeitlichen Mindestabstände zwischen den Teilimpfungen mehr notwendig, sondern werden lediglich vom nationalen Impfgremium empfohlen. Für eine längere und bessere Schutzwirkung sei es am besten, die vorgeschlagenen Intervalle einzuhalten. Durch das Abschaffen der vorgeschriebenen Abstände kann man aber schneller ein gültiges Impfzertifikat erlangen.

Für geimpfte Genesene gab es bislang eine Übergangsregelung, die nun am 11. September endet. Es werde ein neues Zertifikat ausgestellt, in dem nur noch die erfolgten Impfungen ausgewiesen sein werden, entnimmt man der Seite des Sozialministeriums.

Genesungszertifikate haben ebenfalls eine Gültigkeit von 180 Tagen und Testzertifikate gelten wie gehabt 24 Stunden bei Antigen- und 72 Stunden bei PCR-Testung ab Zeitpunkt der Testung.

Im Moment werden die Zertifikate zwar nicht gebraucht, doch könnte es im Herbst und Winter durchaus dazu kommen, dass wieder mehr Maßnahmen in Kraft treten. Auch die 3G-Regel könnte zurückkommen und viele Menschen werden dann ihre Impfung auffrischen lassen und wieder regelmäßig testen gehen müssen.

Lassen Sie sich zur Impfung bei Ihrer Ärztin oder Ihrem Arzt beraten und informieren Sie sich auf den Seiten des Gesundheitsministeriums über aktuelle Maßnahmen und Empfehlungen.