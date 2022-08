In Wien-Brigittenau ist am Montag ein 85-jähriger Passant auf einem Schutzweg von einem Kleintransporter erfasst und getötet worden. Der Fahrer im Alter von 73 Jahren hatte keine gültige Lenkberechtigung. Er wollte laut Polizei gegen 11.30 Uhr von der Winarskystraße in Fahrtrichtung Handelskai links in die Dresdner Straße einbiegen und übersah offenbar den älteren Mann auf dem Zebrastreifen. Das Verkehrsunfallkommando der Landesverkehrsabteilung übernahm die Erhebungen.