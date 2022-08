Ein 71-Jähriger ist am Sonntagnachmittag in

Altmünster (Bezirk Gmunden) mit seinem E-Bike gestürzt und so schwer

verletzt worden, dass er noch an der Unfallstelle starb. Laut

Polizei dürfte der Pensionist nur mit geringer Geschwindigkeit

unterwegs gewesen sein. Ein vorbeikommender Autolenker fand den

Verunglückten und leistete gemeinsam mit seinem Beifahrer Erste

Hilfe. Sämtliche Reanimationsmaßnahmen, auch jene durch den Notarzt,

blieben aber ohne Erfolg.