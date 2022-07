Übergriffe auf ÖBB-Personal nehmen zu

87 Beschäftigte und 24 Security-Kräfte waren im Vorjahr nach Attacken im Krankenstand. Sachbeschädigungen an Bahnhöfen im Ausmaß von 1,8 Millionen Euro. Davon 53.278 Euro in Kärnten und 188.878 Euro in der Steiermark.