Einsatzkräfte der Wiener Polizei, der Wiener Berufsrettung und der Berufsfeuerwehr Wien wurden Donnerstagfrüh gegen 2.30 Uhr wegen eines Wohnungsbrandes in der Simmeringer Hauptstraße alarmiert. Im Zuge der Brandbekämpfung konnte eine 90-jährige Frau lebend gerettet werden – sie war auf den Balkon geflüchtet. Die Pensionistin wurde vor Ort notfallmedizinisch versorgt und in ein Spital gebracht. Ihr Gesundheitszustand ist derzeit noch nicht bekannt.

Rund zwei Stunden lang löschten die Einsatzkräfte den Brand. Während die Frau gerettet wurde, dämmten Feuerwehrmänner unter Atemschutz die Flammen auch von innen ab. 27 Mann und sechs Fahrzeuge waren im Einsatz.

Der 93-jährige Ehemann befand sich ebenfalls in der Wohnung. Er konnte nur mehr tot geborgen werden. Das Landeskriminalamt Wien hat die Ermittlungen übernommen, denn die Brandursache ist derzeit noch ungeklärt.

Dramatischer Brand auch in Tirol

Ein 89-Jähriger ist in der Nacht auf Donnerstag von zwei Männern in Buch (Bezirk Schwaz) aus einem verrauchten Haus gerettet worden. Die beiden – ein 23- und ein 53-Jähriger – waren laut Polizei gegen 1.30 Uhr zu Fuß von einer Veranstaltung auf dem Weg nach Hause, als sie bei einem Wohnhaus Alarm, Hilfeschreie und Brandgeruch wahrnahmen. Sie brachten den Mann, der in der Küche am Boden lag, in Sicherheit. Er wurde mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus gebracht.

Laut Exekutive dürfte der "alleine lebende, jedoch mittlerweile stark eingeschränkte Mann" Essen auf den Herd gestellt haben und anschließend aus bisher unbekannter Ursache zu Boden gefallen sein, sodass er nicht mehr aufstehen konnte. Das Essen dürfte jedenfalls angebrannt sein, was zu einer starken Rauchentwicklung führte. Im Einsatz standen zwei Löschfahrzeuge der Freiwilligen Feuerwehr Buch mit 20 Einsatzkräften sowie Rettung und Polizei.